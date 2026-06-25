Will NZ’s workplace safety overhaul cut red tape – or simply shift responsibility?

By Danaë Anderson, Lecturer in Occupational Health and Safety, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington

Chris Peace, Lecturer in Occupational Health and Safety, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington

Joanne Crawford, Professor of Health and Safety, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington