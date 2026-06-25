Will NZ’s workplace safety overhaul cut red tape – or simply shift responsibility?
By Danaë Anderson, Lecturer in Occupational Health and Safety, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
Chris Peace, Lecturer in Occupational Health and Safety, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
Joanne Crawford, Professor of Health and Safety, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
The government’s proposed workplace safety reforms aim to create simpler rules for employers. Critics argue they may also move risk onto workers.
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© The Conversation
- Thursday, June 25, 2026