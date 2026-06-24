¿Cómo las ranitas coquí jóvenes equilibran las demandas de crecimiento y de combatir enfermedades?
By Zuania Colón-Piñeiro, Posdoctoral Research Fellow in Biology, University of Florida
Ana V. Longo, Associate Professor of Biology, University of Florida
Miguel A. Acevedo, Associate Professor of Quantitative Wildlife Population Ecology, University of Florida
Nich W. Martin, Postdoctoral Research Associate, Florida Museum of Natural History, University of Florida
El coquí común es una rana pequeña pero emblemática de Puerto Rico. Su canto melodioso, “co-quí”, es una canción de cuna para los puertorriqueños.
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© The Conversation
- Wednesday, June 24, 2026