How young coquí frogs balance the competing demands of growth and fighting disease
By Zuania Colón-Piñeiro, Posdoctoral Research Fellow in Biology, University of Florida
Ana V. Longo, Associate Professor of Biology, University of Florida
Miguel A. Acevedo, Associate Professor of Quantitative Wildlife Population Ecology, University of Florida
Nich W. Martin, Postdoctoral Research Associate, Florida Museum of Natural History, University of Florida
The common coquí frog is a small but iconic species in Puerto Rico. Their melodic “co-quí” call is a lullaby for people on the island.
Read complete article
© The Conversation
- Wednesday, June 24, 2026