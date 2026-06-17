Heat waves increase wildfire risk – a new study explains how much, and it’s not a small number
By Dmitri Kalashnikov, Postdoctoral Research Scholar, University of California, Merced
Cong Yin, Postdoctoral Researcher in Climate and Hydrology, University of California, Merced
Madhulika Gurazada, Ph.D. Student in Management of Complex Systems, University of California, Merced
Mukesh Kumar, Postdoctoral Researcher in Wildfires and Complex Systems, University of California, Merced
Heat waves do more than dry out vegetation that can easily burn. They also play a role in lightning strikes, particularly dry lightning.
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© The Conversation
- Wednesday, June 17, 2026