What does being ‘trauma-informed’ actually mean?
By Bronwyn Milkins, Postdoctoral Researcher in Youth Trauma and Dissociation, The Kids Research Institute Australia
Hayley Jackson, Research Fellow in Youth Mental Health, The Kids Research Institute
Jeneva Ohan, Professor, Healing Kids, Healing Families, The Kids Research Institute Australia
The term is everywhere, but what does it mean? Six guiding principles can help organisations provide care without causing further harm.
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© The Conversation
- Monday, June 15, 2026