Climate change is threatening sheep farmers in South Africa’s Drakensberg – how they’re adapting

By Mhlangabezi Slayi, Researcher: Centre for Global Change, University of Fort Hare

Admire Rukudzo Dzvene, Researcher, University of Fort Hare

Hlekani Muchazotida Kabiti, Researcher, Centre for Global Change, Walter Sisulu University

Shadreck Muchaku, Researcher

Simbarashe Ndhleve, Research Scientist: Centre for Global Change, Walter Sisulu University