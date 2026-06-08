Climate change is threatening sheep farmers in South Africa’s Drakensberg – how they’re adapting
By Mhlangabezi Slayi, Researcher: Centre for Global Change, University of Fort Hare
Admire Rukudzo Dzvene, Researcher, University of Fort Hare
Hlekani Muchazotida Kabiti, Researcher, Centre for Global Change, Walter Sisulu University
Shadreck Muchaku, Researcher
Simbarashe Ndhleve, Research Scientist: Centre for Global Change, Walter Sisulu University
Climate change is threatening sheep farming in South Africa’s Drakensberg. Farmers are adapting but need mountain infrastructure, better climate warnings and vets.
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- Monday, June 8, 2026