Both Democrats and Republicans give millions to universities in earmarks – but not in the same way
By Stephanie Aguilar-Smith, Assistant Professor of Higher Education, University of Georgia
Heather McCambly, Assistant Professor Educational Foundations, Organizations and Policy, University of Pittsburgh
Democrats tend to give less than Republicans when it comes to earmarked funding for universities – but they give more to minority-serving institutions.
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© The Conversation
- Monday, June 8, 2026