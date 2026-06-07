Enhanced Games: what’s the issue?
By Thierry Ménissier, Professeur de philosophie politique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Fabien Ohl, Professeur de sociologie, sciences du sport, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, Université de Lausanne
Patrick Trabal, Professeur de Sociologie et Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Université Paris Nanterre
The Enhanced Games wound up on May 24 2026 without the medal shower that was widely expected, but what does the multi-sport event really stand for when it’s stripped of the moral frenzy?
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- Sunday, June 7, 2026