Starting kindergarten soon? Summer is a perfect time to support your child’s early literacy learning
By Pamela Beach, Associate Professor, Faculty of Education, Queen's University, Ontario
Kristy Timmons, Associate Professor, Early Childhood Education, Queen's University, Ontario
The best part of having fun with rhymes and words, noticing letters and reading together is that interactions build both early literacy skills and family connections.
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© The Conversation
- Thursday, June 4, 2026