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Human Rights Observatory

Research reveals lack of transparency in ad data of digital platforms

By R. Marie Santini, Professora da Escola de Comunicação e diretora do NetLab (Internet and Social Media Research Lab), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Adriano Belisário, Doutorando do NetLab, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Bruno Mattos, Coordenador de projetos do NetLab, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Danielle Pinho, Pesquisadora no NetLab, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Debora Salles, Coordenadora geral de pesquisa do NetLab, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Hugo Leal, Research Associate, University of Cambridge
Much of the world still needs to make progress in regulatory terms, and platform transparency cannot be treated as a corporate choice.The Conversation


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