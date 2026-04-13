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Human Rights Observatory

Do beaver dams really make flooding worse? Research casts doubt on beavers as flood culprits

By Pascale Biron, Professeure titulaire, Département de géographie, urbanisme et environnement, Concordia University
Maxime Boivin, Professeur en géographie et hydrogéomorphologie, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Thomas Buffin-Bélanger, Professeur en géographie, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Beaver dams play a key role in the ecosystem but are often considered dangerous, even though they have a limited impact on flooding downstream.The Conversation


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© The Conversation -
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