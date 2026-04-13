Delivery platform workers: a survey lifts the lid on extreme hardship

By Marwân-al-Qays Bousmah, Chargé de Recherche, Ined (Institut national d'études démographiques)

Annabel Desgrées du Loû, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Anne Gosselin, Chargée de recherche en démographie de la santé, Ined (Institut national d'études démographiques)

Flore Gubert, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD); Université Paris Dauphine – PSL

Kevin Poperl, Ingénieur d'étude, économie et statistiques, Institut de recherche pour le développement (IRD)