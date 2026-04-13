Delivery platform workers: a survey lifts the lid on extreme hardship
By Marwân-al-Qays Bousmah, Chargé de Recherche, Ined (Institut national d'études démographiques)
Annabel Desgrées du Loû, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Anne Gosselin, Chargée de recherche en démographie de la santé, Ined (Institut national d'études démographiques)
Flore Gubert, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD); Université Paris Dauphine – PSL
Kevin Poperl, Ingénieur d'étude, économie et statistiques, Institut de recherche pour le développement (IRD)
An unprecedented occupational health study on takeaway delivery workers in France reveals shocking working conditions amid Europe-wide debate on their entitlement to standard employee rights.
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- Monday, April 13, 2026