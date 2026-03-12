‘I felt like a specimen’ – New clinical recommendations aim to improve trauma-informed care in pelvic medicine
By Pauline McDonagh Hull, PhD Candidate, Department of Community Health Sciences, Cumming School of Medicine, University of Calgary
Krystyna Holland, Associate researcher and physical therapist, University of Calgary
Lauren Walker, Adjunct Assistant Professor, Oncology and Psychology, University of Calgary
Evidence suggests the widespread adoption of trauma-informed care practices can potentially improve access to care as well as quality of care for all patients.
