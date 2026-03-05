Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

Male teachers can challenge misogyny in schools every day, not just on International Women’s Day

By Troy Potter, Senior Lecturer, Faculty of Education, The University of Melbourne
Michael Kehler, Research Professor, Masculinities Studies, School of Education, University of Calgary
Canadian and Australian studies are hearing from male teachers who promote gender and social justice while challenging and disrupting patriarchal masculinities in their classrooms.The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
Subscribe to Tolerance.ca


More
~ Stricter Rules Needed Around DHS Vehicle Pursuits
~ The ousting of Peru’s president points to a deeper crisis
~ Wasps and frogs keep evolving a crucial pain molecule in their venom. Now we know why
~ 40% of teenage boys believe women lie about domestic and sexual violence: new research
~ In Trump’s precarious world, NZ will need all the middle-sized friends it can get
~ How does Iran go about selecting a new supreme leader? And who is in the running?
~ How the Greeks mapped the mythical places of their heroes and legends
~ Menopause makes teachers’ work lives harder – and may push them out of the profession
~ Why unemployment – and bad jobs – carry hidden social and political costs
~ Netflix and Paramount bidding for a potentially lucrative back catalogue mirrors 18th-century publishing deals
Follow us on ...
Facebook Twitter