Male teachers can challenge misogyny in schools every day, not just on International Women’s Day
By Troy Potter, Senior Lecturer, Faculty of Education, The University of Melbourne
Michael Kehler, Research Professor, Masculinities Studies, School of Education, University of Calgary
Canadian and Australian studies are hearing from male teachers who promote gender and social justice while challenging and disrupting patriarchal masculinities in their classrooms.
Read complete article
© The Conversation
- Thursday, March 5, 2026