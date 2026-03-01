Tolerance.ca
Human Rights Observatory

U.S.-Israeli strikes against Iran may succeed on a military basis, but at what political cost?

By James Horncastle, Assistant Professor and Edward and Emily McWhinney Professor in International Relations, Simon Fraser University
Jack Adam MacLennan, Associate Professor of International Relations and National Security Studies and Graduate Program Director for National Security Studies, Park University
Even if the U.S. and Israel succeed in bringing about regime change in Iran, they may create an even worse geopolitical situation.The Conversation


© The Conversation
