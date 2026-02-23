Canada is a global leader in obesity care guidelines, so why are Canadians still waiting months for treatment at home?
By Muhammad Ilyas Nadeem, PhD Candidate in Obesity & Diabetes | Public Scholar (2024-2025), Concordia University
Cristina Sanza, Digital Journalism Instructor, Centre for Journalism Experimentation (JEX) Researcher, Concordia University
Jessica Murphy, Research Associate, Department of Health, Kinesiology, and Applied Physiology, Concordia University
Sylvia Santosa, Professor and former Canada Research Chair Tier 2 - Clinical Nutrition, Concordia University
Canada has quietly become an unexpected leader in global obesity care guidelines, but care at home — where one in four adults now lives with obesity — remains slow and uneven.
Read complete article
© The Conversation
- Monday, February 23, 2026