Imagining alternative Canadian cultural policy through BIPOC artists’ experiences
By Taiwo Afolabi, Full Professor/CRC in Socially Engaged Theatre; Director, C-SET, University of Regina
Deniz Ünsal, Assistant Professor, Communication & Culture, Royal Roads University
Conversations with Black, Indigenous and racialized artists in Western Canada point to key ways to protect and deepen equity-driven practices across cultural sectors.
Read complete article
© The Conversation
- Sunday, February 8, 2026