Social media is boosting mental health disorders and suicidal thoughts among teens, particularly in girls

By Olivia Roth-Delgado, Cheffe de projets scientifiques, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Thomas Bayeux, Chef de projet socio-économique, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Tik Tok, Instagram, Youtube… Social Media is driving offline disorders among teenagers, suggests a large-scale report by French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses).The Conversation


