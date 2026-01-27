Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

Biomass could play a key role in Canada’s transition to a carbon-neutral economy

By Normand Mousseau, Directeur de l’Institut de l’énergie Trottier, Polytechnique Montréal et Professeur de physique, Université de Montréal
Roberta Dagher, Professionnelle de recherche, Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal, Polytechnique Montréal
Canada needs to move towards a carbon-neutral economy, and the biomass sectors have a key role to play in this transition.The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
