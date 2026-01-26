Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

How political leanings affect views on academic freedom – new research

By Steven David Pickering, Honorary Professor, International Relations, Brunel University of London
Martin Ejnar Hansen, Reader in Political Science, Brunel University of London
Yosuke Sunahara, Professor in Public Administration, Kobe University
Academic freedom is often described as a cornerstone of democratic society. Politicians regularly claim to defend it, universities invoke it in mission statements and most members of the public say they support it in principle.

So why does it provoke such intense disagreement once it becomes concrete? At first glance, these disputes look like arguments about universities. But our research suggests something else is going on. Public disagreements over academic freedom are not simply about campus policy. They reflect deeper divides…The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
