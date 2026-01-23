Yes, feral cats and foxes really have driven many Australian mammals to extinction
By John Woinarski, Professor of Conservation Biology, Charles Darwin University
Euan Ritchie, Professor in Wildlife Ecology and Conservation, School of Life & Environmental Sciences, Deakin University
Katherine Moseby, Professor of Conservation Biology, UNSW Sydney
Sarah Legge, Professor of Wildlife Conservation, Australian National University
Decades of evidence link foxes and feral cats with extinctions of Australian mammals. Claims these introduced predators aren’t responsible don’t stack up.
- Thursday, January 22, 2026