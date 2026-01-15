Canada at war with Russia? Why the debate has shifted from ‘if’ to ‘when’
By Brian McQuinn, Co-Director of the Centre for Artificial Intelligence, Data, and Conflict and Associate Professor, International Studies, University of Regina
Marcus Kolga, Adjunct professor, University of Regina
Baltic countries offer Canada a clear blueprint for countering Russian coercion, preparing for crisis and building resilience without surrendering democratic values.
- Thursday, January 15, 2026