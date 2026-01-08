Retaining employees as they age is possible with more flexibility
By Diane-Gabrielle Tremblay, Professeure à l'Université TELUQ, Université du Québec, directrice de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux et de la Chaire de recherche du Canada sur l'économie du savoir, Université TÉLUQ
Stay in work or retire? There are many reasons to do both, but in order to retain workers, employers need to be aware of these factors.
Read complete article
© The Conversation
- Thursday, January 8, 2026