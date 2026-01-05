Gene editing in Indonesia: can new biotechnology solve old agricultural problems?
By Emily A. Buddle, Senior Research Fellow, University of Adelaide
Gloria Fransisca Katharina Lawi, Research Center for Biotechnology, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Joan Leach, Professor, Australian National University
Can gene editing truly support smallholder farmers and help Indonesia achieve food sovereignty, or will it simply revive the old controversies surrounding GMO crops?
Read complete article
© The Conversation
- Sunday, January 4, 2026