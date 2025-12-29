More women, same inequalities: How symbolic violence quietly persists in Indonesian diplomacy
By Kanti Pertiwi, Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
Fitri Hariana Oktaviani, Assistant professor in Organisational Communication, Universitas Brawijaya
Our policy brief reveals that symbolic violence persists through formal and informal practices within institutions despite the growing number of women in diplomacy.
Read complete article
© The Conversation
- Monday, December 29, 2025