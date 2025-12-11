Tolerance.ca
Human Rights Observatory

Donald Trump’s national security strategy puts America first and leaves its allies to fend for themselves

By Stefan Wolff, Professor of International Security, University of Birmingham
David Hastings Dunn, Professor of International Politics in the Department of Political Science and International Studies, University of Birmingham
America’s new vision of its place in the world has left its European allies wondering whether Nato can survive in its current form.The Conversation


