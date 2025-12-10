Politicians bank on people not caring about democracy – but research shows we do
By Adele Webb, Research Fellow, Democracy and Citizen Engagement, Centre for Deliberative Democracy, University of Canberra
Emily Foley, Postdoctoral research fellow, Flinders University; University of Canberra
Max Grömping, Senior Lecturer, Griffith University
A new report shows Australians don’t want to be reduced to merely voters. They want a democracy that listens, including between elections.
Read complete article
© The Conversation
- Wednesday, December 10, 2025