Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

Trump wants Australian data on migrant crime. This will only scapegoat vulnerable people

By Leanne Weber, Adjunct Professor of Criminology, University of Canberra
Alison Gerard, Professor in Law/Criminology, University of Canberra
Marinella Marmo, Professor of Criminology, Flinders University
The Trump administration claims “mass migration” is a threat to “Western civilisation”. But research shows migrants don’t commit crimes at disproportionate rates.The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
