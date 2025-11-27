Trump wants Australian data on migrant crime. This will only scapegoat vulnerable people
By Leanne Weber, Adjunct Professor of Criminology, University of Canberra
Alison Gerard, Professor in Law/Criminology, University of Canberra
Marinella Marmo, Professor of Criminology, Flinders University
The Trump administration claims “mass migration” is a threat to “Western civilisation”. But research shows migrants don’t commit crimes at disproportionate rates.
Read complete article
© The Conversation
- Thursday, November 27, 2025