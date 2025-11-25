Growing pains: An Ontario city’s urban agriculture efforts show good policy requires real capacity
By Richard Bloomfield, Assistant Professor in Management and Organizational Studies at Huron University College, Western University
Kassie Miedema, Researcher, Management and Organizational Studies at Huron University College, Western University
Rebecca Ellis, Sessional Instructor, Geography, Geology and Land Stewardship Program, Algoma University
London, Ont., adopted Canada’s first stand-alone Urban Agriculture Strategy in 2017. Yet, almost eight years later, many of the strategy’s goals remain unrealized.
Read complete article
© The Conversation
- Tuesday, November 25, 2025