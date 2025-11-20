Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

A new index challenges common beliefs about drug use and harm in NZ

By Chris Wilkins, Professor of Policy and Health, Te Kunenga ki Pūrehuroa – Massey University
Jose S. Romeo, Senior Research Officer and Statistician, Te Kunenga ki Pūrehuroa – Massey University
Marta Rychert, Associate Professor in Drug Policy and Health Law, Te Kunenga ki Pūrehuroa – Massey University
Robin van der Sanden, Postdoctoral Fellow, Public Health, SHORE & Whāriki Research Centre, Te Kunenga ki Pūrehuroa – Massey University
Fifty years after its major drug law was introduced, NZ still lacks a clear picture of the harm drugs do. Asking drug users themselves offers surprising insights.The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
Subscribe to Tolerance.ca


More
~ UN Security Council: Indiscriminate use of starvation as a method of warfare is prohibited
~ Does masturbating really help menopause symptoms? New research says yes
~ Australia has dropped its bid to host the COP31 climate talks. Here’s what happened – and what’s next
~ The Matildas keep soaring but the league, and players, beneath them are being left behind
~ Richard Lewer’s I Only Talk to God When I Want Something: a potent exploration of faith and suffering
~ New data shows the ACT and Queensland’s economies are beating the rest of the nation
~ Why Israeli soldiers and their leaders may be increasingly at risk of arrest overseas
~ Nepal: Unlawful Use of Force During ‘Gen Z’ Protest
~ Australia’s algal bloom catastrophe has left more than 87,000 animals dead. What will happen this summer?
~ As AI leader Nvidia posts record results, Warren Buffett’s made a surprise bet on Google
Follow us on ...
Facebook Twitter