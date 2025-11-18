Tolerance.ca
Human Rights Observatory

How Australia’s first outback mosque was built 600km north of Adelaide, 150 years ago

By Ismail Albayrak, Professor of Islam and Catholic Muslim Relations, Australian Catholic University
Dzavid Haveric, Adjunct Research Fellow, Centre for Islamic Studies and Civilisation, Charles Sturt University
Hergott Springs was used as a camel station on a crossroads to the goldfields during inland exploration. ‘Afghans’ built three mosques in this small outback town.The Conversation


