White nationalism fuels tolerance for political violence nationwide
By Murat Haner, Assistant Professor, School of Criminology & Criminal Justice, Arizona State University
Justin Pickett, Professor, School of Criminal Justice, University at Albany, State University of New York
Melissa Sloan, Professor, Department of Sociology & Interdisciplinary Social Sciences, University of South Florida
Active white nationalist groups operate in all but two U.S. states. Researchers have found that there’s a strong association between holding white nationalist views and supporting political violence.
- Monday, November 17, 2025