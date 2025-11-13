Ukraine: energy corruption scandal threatens to derail Zelensky’s government and undermine its war effort
By Stefan Wolff, Professor of International Security, University of Birmingham
Tetyana Malyarenko, Professor of International Security, Jean Monnet Professor of European Security, National University Odesa Law Academy
Operation Midas, a Ukrainian anti-corruption probe, has uncovered what appears to be damning evidence against some of the Ukrainian president’s close allies.
Read complete article
© The Conversation
- Thursday, November 13, 2025