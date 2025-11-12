Australia’s reluctance to rest its fast bowlers could prove disastrous during the Ashes
By Brendon Hyndman, Associate Dean (Academic), Faculty of Arts and Education, Charles Sturt University
Simon Board, Associate Lecturer in PDHPE, Charles Sturt University
Vaughan Cruickshank, Senior Lecturer in Health and Physical Education, University of Tasmania
Several leading Australian fast bowlers are injured but that may have been avoidable if the team was more proactive in resting and rotating key players.
- Wednesday, November 12, 2025