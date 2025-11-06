Tolerance.ca
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Pharmac wants to trim its controversial medicines waiting list – no list at all might be better

By Paula Lorgelly, Professor of Health Economics, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau
Braden Te Ao, Senior Lecturer in Health Economics, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau
Richard Edlin, Senior Lecturer in Health Economics, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau
Pharmac could base its purchasing decisions on how much health improvement the same amount of money would achieve in other parts of the health system.The Conversation


© The Conversation -
