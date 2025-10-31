Tolerance.ca
Human Rights Observatory

Ending malaria in Papua: Why oral communication matters as much as medicine

By Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang
Ari Probandari, Professor of Public Health, Universitas Sebelas Maret
E. Elsa Herdiana Murhandarwati, Dosen Parasitologi Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
Kharisma Dewi, Staf Pengajar
Rhondemo Kikon, WHO-TDR Implementation Science Fellow
Papua accounted for 93% of Indonesia’s 527,000 malaria cases in 2024, as elimination efforts continue to face multiple challenges — including local perceptions that normalise malaria as an ordinary illness, emphasising the need for more effective communication.

In several districts, including Keerom and Mimika, malaria transmission remains alarmingly high, with over 40% of the population infected…The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
