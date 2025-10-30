Plastic packaging could be a greater sin than food waste
By James Cronin, Professor in Marketing and Consumer Culture Studies, Lancaster University
Alexandros Skandalis, Professor in Marketing and Consumer Culture, Lancaster University
Charlotte Hadley, Research Fellow, Lancaster Medical School, Lancaster University
Damaging as it is, food waste has an end point: it decomposes, breaks down, and returns to the soil. Plastic packaging persists indefinitely.
