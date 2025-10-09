Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

The evidence is clear: National pharmacare for contraception can’t wait

By Elizabeth Nethery, Postdoctoral research fellow, University of British Columbia
Amanda Black, Professor of Obstetrics and Gynecology, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Amanda K Downey, PhD Candidate, Health Research Methodology, McMaster University
Laura Schummers, Assistant Professor, University of British Columbia
Wendy V. Norman, Professor and Canada Research Chair, University of British Columbia

Why should women in British Columbia, Manitoba, Prince Edward Island and the Yukon have access to free contraception while the rest of Canadians do not? Our new research, published in the British…The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
Subscribe to Tolerance.ca


More
~ The Australian media is more concentrated than ever. Here are the 3 moments that got us here
~ To become a fairer nation, Australia needs to set national inequality targets
~ AI weapons are dangerous in war. But saying they can’t be held accountable misses the point
~ Beast of War is a beautifully shot survival thriller with bite
~ Friday essay: Peter Jackson, the Black Australian boxing champion you’ve never heard of
~ A US startup plans to deliver ‘sunlight on demand’ after dark. Can it work – and would we want it to?
~ OpenAI’s newly launched Sora 2 makes AI’s environmental impact impossible to ignore
~ El Salvador: Criminal system used as a weapon to punish human rights defenders
~ The Nobel peace prize has a record of being awarded to controversial nominees
~ Gaza ceasefire and Donald Trump’s ‘dead cat diplomacy’
Follow us on ...
Facebook Twitter
© 2025 Tolerance.ca® Inc. All reproduction rights reserved.

All information reproduced on the Web pages of www.tolerance.ca (including articles, images, photographs, and logos) is protected by intellectual property rights owned by Tolerance.ca® Inc. or, in certain cases, by its author. Any reproduction of the information for use other than personal use is prohibited. In particular, any alteration, widespread distribution, translation, sale, commercial exploitation or reutilization of the contents of the Web site, without the prior written permission of Tolerance.ca® Inc., is strictly forbidden. For information, please contact info@tolerance.ca

Tolerance.ca® Inc. is not responsible for external links nor for the contents of the advertisements appearing on Tolerance.ca®. Ads companies may use information about your visits to this web site in order to provide advertisements about goods and services of interest to you.
RSS