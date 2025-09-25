Indigenous Australians are crucial to hitting our 2035 climate targets. That transition has to be fairer
By Duygu Yengin, Associate Professor of Economics; President, Economic Society of Australia (SA); Deputy Chair, Women in Economics Network, University of Adelaide
Andrew Taylor, Associate Professor in Demography, Northern Institute, Charles Darwin University
Rohan Best, Senior Lecturer, Department of Economics, Macquarie University
Ruth Wallace, Director, Northern Institute, Charles Darwin University
Energy stress is a significantly bigger problem for Indigenous households. Indigenous communities also need a genuine say on renewable or mineral projects on their land.
- Thursday, September 25, 2025