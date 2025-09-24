Hobbits of Flores evolved to be small by slowing down growth during childhood, new research on teeth and brain size suggests
By Tesla Monson, Professor of Anthropology, Western Washington University
Andrew Weitz, Assistant Professor of Anthropology, Western Washington University
New research on the size relationship between brains and wisdom teeth suggests that bigger brains aren’t necessarily the driving force in human evolution.
- Wednesday, September 24, 2025