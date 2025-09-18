Millennial pink, gen Z yellow, brat green… Tell me your favourite colours, and I’ll guess your generation
By Sabine Ruaud, Professeur de marketing, EDHEC Business School
Rose K. Bideaux, Chercheur·e en arts et en études de genre, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
Each era has its signature colours: baby boomers’ pastels, millennials’ pink, gen Z’s yellow and neon green – hues that reflect culture and mood as much as fashion.
Read complete article
© The Conversation
- Thursday, September 18, 2025