Human Rights Observatory

If I use SPF50+ sunscreen every day do I need to take vitamin D?

By Rachel Neale, Professor and Senior Group Leader, QIMR Berghofer Medical Research Institute
Briony Duarte Romero, Researcher, Population Health Program, QIMR Berghofer Medical Research Institute
Vu Tran, PhD Candidate, QIMR Berghofer Medical Research Institute
What does wearing SPF50+ sunscreen every day do to your vitamin D levels? Our study, recently published in the British Journal of Dermatology, provides some answers.

We found using SPF50+ every day, on all days when the ultraviolet index is forecast to reach three or more, can increase the risk of being vitamin D deficient.

The benefits of sunscreen are well…The Conversation


© The Conversation -
