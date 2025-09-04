Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

Insurers have detailed data on your home’s flood risk. So, why don’t you?

By Daniel Melser, Senior Research Fellow, Monash University
Antonia Settle, Lecturer, Monash University
Francesca Perugia, Senior Lecturer, School of Design and the Built Environment, Curtin University
Australia has a comprehensive national database on property-level flood risk. But it is currently proprietary, meaning the public can’t access this valuable information.The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
Subscribe to Tolerance.ca


More
~ The federal government’s repeated use of back-to-work powers undermines Canadian workers’ right to strike
~ What suicidal teens say matters most to them
~ Google avoids being dismantled after US court battle – and it’s down to the rise of AI
~ Homelessness, fear of starvation and racism – destitute migrant mothers and their children on the reality of life in the UK
~ Jamie Oliver is right – this is how much fruit and veg we really should be eating every day
~ Guyana’s president wins another term in election watched keenly by Venezuela and US
~ The Courageous: a powerful work of social realism about a rebellious mother searching for her place in the world
~ Politicians now talk of climate ‘pragmatism’ to delay action – new study
~ Why the Norman conquest still has a powerful hold over British culture and politics
~ How Reform is pitching its party conference as an American-style rally
Follow us on ...
Facebook Twitter