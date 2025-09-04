Insurers have detailed data on your home’s flood risk. So, why don’t you?
By Daniel Melser, Senior Research Fellow, Monash University
Antonia Settle, Lecturer, Monash University
Francesca Perugia, Senior Lecturer, School of Design and the Built Environment, Curtin University
Australia has a comprehensive national database on property-level flood risk. But it is currently proprietary, meaning the public can’t access this valuable information.
