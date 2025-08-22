Tolerance.ca
Director / Editor: Victor Teboul, Ph.D.
Looking inside ourselves and out at the world
Independent and neutral with regard to all political and religious orientations, Tolerance.ca® aims to promote awareness of the major democratic principles on which tolerance is based.
Human Rights Observatory

Vitamin D deficiency is widespread – but overusing supplements can be just as dangerous

By M. Carmen Vidal Carou, Catedrática de Nutrición y Bromatología, Campus de la Alimentación de Torribera, Universitat de Barcelona
Maria Teresa Veciana Nogués, Profesora Titular de Nutrición y Bromatologia. Campus de l'Alimentació de Torribera., Universitat de Barcelona
Natalia Toro Funes, Profesora de Nutrición y Bromatología, Universitat de Barcelona
Sònia Sánchez Pérez, Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva. Doctora en Alimentación y Nutrición. Campus de la Alimentación de Torribera, Universitat de Barcelona
Vitamin D has become a hot topic in recent years, largely because failure to get enough of it is associated with multiple diseases, and because much of the general population is deficient in this micronutrient.

Since 1930, when its chemical structure was first identified, significant advances have been made in research into vitamin D’s functions in the body. Initially, studies focused on the role of this compound and its metabolites in calcium…The Conversation


Read complete article

© The Conversation -
