How inflammatory bowel disease may accelerate the progression of dementia
By Iris Mikulic, Research Assistant, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet
Hong Xu, Assistant Professor at Division of Clinical Geriatrics, Karolinska Institutet
Jonas F. Ludvigsson, Professor, Dept of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet
New research shows that people with dementia experience faster memory decline if they’re also diagnosed with inflammatory bowel disease (IBD).
- Monday, August 18, 2025