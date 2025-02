Singapour/Malaisie. Il faut stopper l’exécution imminente de Pannir Selvam Pranthaman

par Amnesty International

Amnesty International Malaisie s'inquiète vivement de l'exécution programmée du Malaisien Pannir Selvam Pranthaman, à Singapour, le jeudi 20 février. Les violations des protections des droits humains constatées dans cette affaire rendent son exécution arbitraire et illégale au regard du droit international et des normes associées. Nous nous joignons à sa famille et à de nombreuses



Lire l'article complet