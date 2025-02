Les nouvelles politiques de Meta en matière de contenus risquent d’alimenter davantage de violences de masse et de génocides

par Amnesty International

Les récentes annonces de Meta sur sa politique en matière de contenus constituent une grave menace pour des communautés vulnérables dans le monde, et augmentent considérablement le risque que cette entreprise contribue de nouveau à des violences de masse et à des violations flagrantes des droits humains – comme elle l’a fait au Myanmar en […] The post Les nouvelles politiques de Meta en matière de contenus risquent d’alimenter davantage de violences de masse et de génocides appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet