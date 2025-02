Soudan : l’ONU demande six milliards de dollars pour aider 26 millions de personnes en 2025

Alors que la guerre civile s'intensifie au Soudan, seule nation au monde officiellement frappée par la famine, l’ONU et ses partenaires ont appelé, lundi à Genève, la communauté internationale à fournir six milliards de dollars pour subvenir aux besoins de 26 millions de Soudanais au sein et à l'extérieur du pays.



