RD Congo : Le M23 ordonne aux personnes déplacées de quitter des camps de Goma

par Human Rights Watch

(Nairobi) – Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a illégalement ordonné à des dizaines de milliers de personnes déplacées de quitter les camps aux alentours de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Depuis que le M23 a pris le contrôle de Goma le 27 janvier 2025, de nombreuses personnes déplacées sont retournées dans leur village ou ont fui vers Goma, où elles font face à des conditions désastreuses et ne reçoivent que peu ou pas d'aide humanitaire. Le 9 février, le M23 a indiqué aux chefs de camps et aux résidents des camps…



Lire l'article complet