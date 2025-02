Arabie saoudite. Une femme injustement condamnée pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages en faveur des droits des femmes est victime d’une disparition forcée

par Amnesty International

Les autorités saoudiennes doivent immédiatement révéler où se trouve Manahel al Otaibi, une femme de 30 ans purgeant une peine de 11 ans d'emprisonnement pour avoir défendu les droits des femmes, et qui est victime d'une disparition forcée depuis près de deux mois, a déclaré Amnesty International jeudi 13 février. Le dernier appel téléphonique de Manahel al Otaibi à



